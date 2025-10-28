Una de las primeras críticas que hizo Mario Cardama a la decisión del gobierno de cancelar el contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas fue que no se hubieran comunicado con él para pedirle una nueva garantía tras la caída de la anterior. El empresario asegura que es capaz de conseguir un nuevo aval “en sólo un par de días”. “Solamente tengo que terminar de instalar las oficinas de mi banco en Bahamas, que fundé por internet hace dos días. Y lo de instalar las oficinas va a ser muy rápido, porque solamente me faltan los escritorios y las computadoras. Como el lugar es un cuarto de dos metros por dos metros, para el miércoles seguramente tengamos al banco cien por ciento operativo y listo para entregar garantías por varios millones de dólares como las que el gobierno uruguayo solicita”, afirmó el propietario del astillero Cardama.

El empresario explicó que la idea era inaugurar el banco hoy, pero su futuro presidente, un ejecutivo nigeriano “con amplia experiencia en el sector financiero”, sufrió un “pequeño contratiempo”. “Se quedó varado en un aeropuerto y tuvo que pedirle dinero a un sobrino, pero por suerte ya se solucionó el problema”.