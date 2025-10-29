Luego de que el expresidente Luis Lacalle Pou asegurara que Yamandú Orsi fue convencido por su entorno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, Javier García, Martín Lema y Graciela Bianchi salieron a hacer una interpretación similar. “Orsi no tiene voluntad propia. Hace lo que le mandan. ¿Cómo puede ser que un presidente de la República solamente sea capaz de salir a decir lo que le dicen que tiene que decir, en lugar de elaborar un discurso propio?”, declararon los cuatro dirigentes. “Esta es la principal diferencia entre los frenteamplistas y los nacionalistas. Mientras ellos cultivan el colectivismo y la falta de iniciativa personal, nosotros defendemos la libertad individual y el derecho de cada ser humano de decir lo que le venga en gana, sin ningún tipo de coerción. Eso me lo explicó mi padre cuando yo era niño. Me acuerdo perfecto de la escena. Eran las cinco de la tarde y estábamos en el living de casa comiendo una torta de vainilla con pasas de uva y nueces, que era la que más me gustaba, después del budín de naranja y chocolate, que me encanta, pero ya no puedo comer porque me da un poco de ardor de estómago”, declararon Lacalle Pou, Bianchi, Lema y García.

Declaración de principios: “Blanco, librepensador, orejano y defensor del derecho a tener opiniones libres e individuales”. Texto de presentación en X de 2.457 tuiteros blancos.