Tras abandonar la presidencia de la República, el exmandatario había anunciado su integración al Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank de orientación neoliberal. El viernes se conoció cuál será la primera actividad de Lacalle Pou en esta institución. Se trata de un curso de “alta dirección para la gestión pública”. Según explicaron desde el CED, una de las principales novedades del curso es que la mitad de las materias serán dictadas en secreto. “El objetivo es que Lacalle Pou transmita de la manera más fiel posible cómo fue su experiencia como gobernante y qué orientación le dio a su gestión. Para eso nos pareció fundamental que tanto él como sus alumnos pudieran abordar ciertos temas en medio de un ambiente libre y seguro”, indicó un directivo de la organización.

Los documentos académicos que se generen durante estas materias, incluyendo repartidos, apuntes y exámenes, serán destruidos tras la finalización del curso. “Por suerte, Lacalle Pou aclaró desde un primer momento que no pensaba transmitir únicamente enseñanzas sobre lo que hizo bien, sino también sobre lo que hizo mal”, explicó el directivo.

Paso: “Seguramente son conocimientos muy valiosos, pero no creo que tenga la posibilidad de aplicarlos, así que no me voy a anotar”. Álvaro Delgado, gestor sin suerte.