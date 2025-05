En un hecho inédito para una elección municipal, el alcalde de San Bautista se definirá por sorteo. El ganador estará entre el colorado Pablo Farina y el nacionalista Roberto Siriani, que recibieron 857 votos cada uno. Desde la Corte Electoral (CE) adelantaron que ninguno de los dos candidatos se irá con las manos vacías, ya que el perdedor del sorteo recibirá una juguera nueva a modo de premio consuelo. “Queremos que todos ganen algo, para enfatizar que en los procesos electorales lo importante es competir. Vivimos en una era en la que la imagen de los políticos es muy negativa, porque mucha gente los ve como personas egoístas a las que sólo les importa ganar un cargo. El mensaje que queremos dar con la instauración del premio consuelo es: 'Si no te fue bien en la elección, no te enojes, no te amargues, porque ganar un cargo no es lo único importante en la vida. Hay otras cosas importantes, como poder disfrutar un rico jugo de naranja todas las mañanas en compañía de tu familia'. Ojalá que estas ideas terminen haciendo carne en las nuevas generaciones, porque es el futuro de la democracia lo que está en juego”, declaró un ministro de la CE.

La mecánica: “Aún no definimos qué método se utilizará para el sorteo. Lo que es seguro es que no vamos a tirar una moneda al aire, algo muy poco recomendable cuando hay políticos en la vuelta”. Ministro de la Corte Electoral conocedor de la naturaleza humana.