Si bien la transición gubernamental ya está definitivamente concluida, en la interna del oficialismo aún se están procesando recambios. El mes que viene, por ejemplo, terminará el mandato de Gonzalo Fernández como principal operador judicial del Frente Amplio. Su sucesor será el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Fuentes de la Torre Ejecutiva destacaron que esta transición se dará en forma “ordenada y armoniosa”, ya que ambos juristas “se llevan muy bien”. “Acá no estamos hablando de una puja entre dos rivales. Por suerte, porque estos dos suelen ser más bien inclementes con sus rivales. Pero no, no es el caso. Es más bien una ceremonia en la que el viejo maestro se retira y le deja su lugar a su discípulo. Es algo más parecido a Karate Kid que a una transición presidencial entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi”, opinó una fuente del Poder Ejecutivo.

La reflexión: “Lo bueno cuando se retira un operador en las sombras es que puede seguir operando en las sombras”. Operador que no quiso dar su nombre a conocer.