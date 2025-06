El presidente Yamandú Orsi decidió revocar dos decretos del gobierno anterior que flexibilizaban las políticas antitabaco. Los decretos en cuestión habilitaban la comercialización de vapeadores y permitían la inclusión de marcas comerciales en las cajillas de cigarrillos. La medida cayó “muy mal” entre los empresarios del sector, aunque la molestia no es con el gobierno actual, sino con el anterior. “Cuando aportamos dinero para la campaña de 2019 lo hicimos con la idea de que Lacalle Pou nos iba a favorecer con medidas de largo efecto. Fijate que entre el tiempo que demoró en implementarlas y el fin de su mandato estuvieron vigentes apenas un par de años. No puede ser que un conjunto de decisiones gubernamentales tomadas a cambio de dinero tengan una garantía tan corta. Por lo menos deberían asegurarnos una década de vigencia”, se quejó un representante de la industria tabacalera.

Los empresarios solicitarán a Luis Lacalle Pou la devolución de los aportes que hicieron para la campaña que lo llevó a la presidencia. “No es para gastarnos el dinero. Pensamos ponerlo en una cuenta y dárselo nuevamente en caso de que gane las elecciones de 2029 y vuelva a hacernos favores”.

La respuesta: “A mí no me pidan nada. Pídanle a Delgado, que fue el que perdió las elecciones”. Luis Lacalle Pou, expresidente que no acepta reclamos.