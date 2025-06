El gobierno de Luis Lacalle Pou había celebrado un contrato con los canales 4, 10 y 12 para que sus contenidos fueran transmitidos mediante Vera TV a los celulares de Antel. El gobierno actual canceló el contrato, lo que llevó al único usuario de este servicio a tener que comprar un televisor que le permita seguir viendo contenidos como Bien con Lourdes, La previa de Gran Hermano o Esta boca es mía. “Si bien me venía preparando para algo así, la confirmación de que ya no voy a poder ver los canales privados en el celular me dejó perdido y completamente desamparado. Ahora no voy a tener más remedio que comprarme una tele usada de 14 pulgadas en Mercado Libre”, se lamentó el único cliente de Antel que utilizaba el servicio.

Esta persona aclaró, de todas maneras, que no piensa gastar “una fortuna” en su televisor, ya que “mantengo las esperanzas de que Lacalle Pou vuelva en 2030 y celebre un nuevo contrato para que yo pueda seguir viendo esos programas tan lindos sin tener que usar un control remoto o, peor aún, levantarme para cambiar de canal”.