La exvicepresidenta de la República contó ayer en una entrevista que se reunió con el líder nacionalista en junio y este respaldó su decisión de aceptar el cargo de embajadora de Uruguay ante la Unesco. Consultado acerca de estas declaraciones, Lacalle Pou confirmó las palabras de Argimón, aunque aclaró que en ese momento “yo no tenía mucha idea de lo que era la Unesco”. “La cuestión fue así: vino Beatriz y me dijo que le habían ofrecido algún cargo relacionado con la cultura o algo por el estilo. Yo le dije que sí, que todo bien, porque imaginé que era algo tipo un club de lectura o algo por el estilo. Pero, para serles honesto, si hubiera sabido que era un organismo tan importante, o por lo menos tan grande, le hubiera dicho que no”.

Lacalle Pou dijo que el caso de Carolina Ache es “completamente distinto”, y no sólo porque ella es del Partido Colorado. “En ese caso es un cargo importante, porque todo el mundo sabe que una embajada, por más chica que sea, es algo que rinde. En ese caso estuvo muy mal en aceptar la embajada en Portugal”.