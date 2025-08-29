Ayer se conoció el primer adelanto de un libro que incluye algunas polémicas afirmaciones sobre el expresidente Luis Lacalle Pou. Se trata de A la sombra, la autobiografía del senador y excandidato a la presidencia por el Partido Nacional Álvaro Delgado. “A él no le gustó nada que yo empezara a cobrar notoriedad, es decir, a brillar con luz propia. Durante el primer año estuvo todo bien, pero cuando se hizo evidente que mi rol como secretario de Presidencia estaba proyectando mi carrera política, a él ya no le gustó tanto”, cuenta Delgado en su libro.
El senador nacionalista arriesga una teoría de por qué al exmandatario le incomodaba que tuviera tanta exposición pública: “Luis no quería que yo figurase, no quería que le hiciera sombra. En definitiva sentía mucha inseguridad, debido a que tiene un ego un poco exacerbado. Yo supongo que se debe a que es medio petiso. Creo que si yo midiese cinco centímetros menos no hubiera habido tantas tensiones entre nosotros”.
Sabotaje: “Cuando le pregunté qué le parecía la idea de poner a Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia, me dijo que le encantaba la propuesta, que le diera para adelante. Obviamente me quería hundir”. Álvaro Delgado, segundo por naturaleza.