La imputación de dos expresidentes nacionalistas de la Junta Departamental de Maldonado por desvío de fondos y la subsiguiente suspensión de los derechos partidarios de ambos generó “desazón” en la interna del Partido Nacional (PN). De todas maneras, algunos dirigentes consideraron que “no todo es tan malo”. “Es cierto, perdimos dos afiliados, pero el lunes habíamos recuperado una”, declaró un dirigente nacionalista, en referencia a la vuelta de Valentina dos Santos, quien tras haber renunciado en 2023, fue aceptada nuevamente por el Directorio del PN.

Pero más allá de estas consideraciones, la percepción general entre los nacionalistas es que el balance de la semana pasada es “negativo”. “Esto no tiene misterios. Si perdemos dos afiliados y recuperamos una, quiere decir que tenemos un afiliado menos. Si esta situación se sigue repitiendo, nos vamos a quedar sin afiliados. Eso es un hecho”, alertó un dirigente blanco.