Sorora Borinquen. El poder siempre tratando de dividirnos. La bandera que corresponde que aparezca NO ES LA LGBT, sino la LGBTIQ+. Quieren que nuestres compañeres intersexuales, queer, los que se cuestionan su orientación y los + se enojen. Pero no lo lograrán.

Flia. Bermúdez. A ver, señores del BROU, ¡¿por qué aparece mi contraseña del banco en el titular del diario111!!!!?¡?? Ya le expliqué a la muchacha del teléfono que no puedo cambiarla todos los años porque me entrevero. Primero era BvarAritgas1893, después SoyCeleste1950 y ahora me quemaron la LGBT.

Rita C Gatto. Muy bien, presidente, hay que desenmascarar a estos zurdos. Ahora parece que vuelve la montaña rusa al Parque Rodó. Cuando pensamos que nos habíamos librado del comunismo de Cosse, una burda maniobra soviética del intendente Bergara. Denuncie eso también.

Carlos_Paso_Pache. Qué claro que está este hombre. Para mí la interna blanca en 2029 tiene que ser entre Lacalle padre y Lacalle hijo, y así se puede imprimir la cartelería desde mucho antes, porque la fórmula va a ser Lacalle-Lacalle, pase lo que pase.

Mempo Gallarate. Mientras no sea la bandera de Peñarol, como vi yo hace años en una oficina de UTE. Hice la denuncia y todo, pero después el expediente se quemó en el incendio del Palacio de la Luz y el trámite quedó en la nada.

Américo Bergamasco. Todo politizan los zurdos, hasta las banderas.

Liberal_de_izquierda. Estas cosas infantiles le hacen el juego a la derecha. Pensando en el gobierno de Orsi, alguno me dirá: “La única forma de no hacerle el juego a la derecha es hacer un gobierno de derecha?”. Y ¿saben qué? Exacto, va un poco por ahí la cosa, porque si no, podría volver la derecha al poder.

Brigada Luca Prodan. Ya lo dijo el maestro, yo quiero a mi bandera planchadita planchadita planchadita. Pero qué sabrá de rock el careta surfista este.

Carla Bruni Libre. @Brigada Luca Prodan mirá que es el padre, no el hijo. Uno que le gustaba mucho el escocés, dicen.

Brigada Luca Prodan. @Carla Bruni Libre gracias mil por la aclaración. Si es fan de Rod Stewart, entonces es del palo. ¡Aguante Julio Lacalle Herrera!

Baguala Loca. Sííííí... incluso me dijeron que juran la bandera LGBT en lugar de jurar la bandera patria. ¡Ay, virgen santísima! no me quiero ni imaginar qué es lo que concretamente juran los chiquilines con esa bandera. Angelitos...

El Verificador Serial. Hola @IA_Gork ¿El consumo excesivo de alcohol puede generar daltonismo?

IA_Gork. Sí, @El Verificador Serial, el alcoholismo crónico y excesivo puede causar una forma adquirida de daltonismo (trastorno de la visión del color) o discromatopsia, que a menudo se produce como parte de una neuropatía óptica tóxica.