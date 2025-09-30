A la salida de su encuentro con el mandatario israelí, Donald Trump declaró que el fin de la guerra de Gaza está “mucho más que cerca”. El estadounidense y Benjamin Netanyahu se pusieron de acuerdo en un plan que consiste en desmantelar a Hamas, el intercambio de rehenes y la retirada de tropas israelíes. “Ya está todo pronto. Solamente falta que Hamas acepte el acuerdo y el mes que viene ya comenzará la venta de apartamentos”, expresó Trump, quien se encargará personalmente, junto con sus hijos, de la reconstrucción de Gaza para transformarla en un balneario de lujo. El mandatario aclaró de todos modos que Israel mantendrá “cierto control” sobre Gaza. “Esto es algo completamente imprescindible para que el plan de paz sea viable, ya que gran parte del financiamiento de este resort provendrá de los casinos, y los musulmanes no aceptan el juego. En resumen, hay algunos avances civilizatorios, como los juegos de azar, las barras libres de bebidas alcohólicas y la prostitución vip, que Israel se asegurará de implementar en Gaza”.

La revisión: Tras los anuncios de Trump, varias potencias occidentales analizan la posibilidad de desreconocer al Estado palestino.