Tauro: Una persona desconocida pasará por una casa en la que nunca estuviste y hará algo de lo que no te enterarás. Pero cuidado, recuerda que la astrología no es una ciencia exacta, por lo que esta predicción puede terminar resultando menos acertada de lo que aparenta.
Géminis: Buen momento para la actividad sexual, pero más que nada la de tus mascotas. En tu caso te recomendamos buscar alternativas como Netflix, los bizcochos o pilates.
Capricornio: Serás traicionado por tu socio, quien se quedará con todas las ganancias de la estafa piramidal que armaron juntos. Sufrirás mucho, pero aprenderás a cuidarte de personas poco éticas.
Yamandú: Un viaje al Lejano Oriente te deparará grandes alegrías, pero estas pueden ser efímeras. Recuerda lo que ocurrió cuando celebraste aquella maravillosa noticia llegada de Europa.
Cáncer: Te curarás de tu adicción a los reels de Instagram, pero, acto seguido, caerás en las garras de Tik Tok. Intenta que tus hijos no se enteren de lo débil que eres.
Escorpio: Recibirás una buena noticia a través de una paloma mensajera. Disfrútala. A la noticia, no a la paloma. Ni siquiera con guarnición de papas fritas quedan ricas.
Tigre de madera: Comprenderás lo poco que lograste en tu vida cuando la Cámara de Diputados rechace tu pensión graciable por 98 votos en contra y una abstención.
Acuario: La fortuna golpeará a tu puerta pero tú no acudirás, porque creerás que es alguien que viene a pedir. Paradójicamente, tu indiferencia hacia quienes menos tienen será la causa de tu ruina. No es lo más común, pero pasa.
Géminis II: No permitas que los conflictos familiares arruinen tus vacaciones. Eso déjaselo al clima.
Leo: Una persona con la que estabas enemistada volverá a tu vida y te pedirá perdón. Intenta no ser revanchista y acepta su ofrenda de paz. (*) Esta predicción se realizó con ayuda de inteligencia artificial. La supervisión final quedó en manos de nuestros astrólogos. (**) Esta aclaración se realizó con ayuda de inteligencia artificial, así que puede contener errores.
Virgo: Comienza un período ideal para el sexo tántrico. Paradójicamente, durará muy poco. No te dejes estar.
Géminis III: El club de tus amores se transformará en una sociedad anónima deportiva y perderá su esencia, pero no temas a los cambios. Mientras no te cierren la cantina, todo estará bien.
Libra: Aparecen en el horizonte complicaciones para tu salud y también para tu economía, pero no pienses que los astros se están ensañando contigo por partida doble. En realidad, lo segundo es consecuencia de lo primero.