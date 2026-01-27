La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro hizo que emergieran nuevamente las diferencias históricas entre el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado sobre la relación con la superpotencia del norte. Estos últimos ven en forma negativa un acercamiento de Uruguay a China, y suelen adoptar posturas más cercanas a Estados Unidos. De hecho, ya anunciaron que en el futuro no darán su venia para el ingreso de contingentes militares como los que llegaron al país en los últimos años. “No puede ser que nos manden grupitos de cinco o diez marines. Nos están histeriqueando. Si realmente están interesados en reforzar los vínculos con nosotros, que manden contingentes con 50 o más efectivos. Si mandan menos de eso, no lo votamos. Cuando estén decididos a hacer algo verdaderamente relevante, que avisen y nosotros lo votamos”, declaró un legislador del Partido Nacional.

Es que entre los nacionalistas, y especialmente entre los herreristas, consideran que “para estar a la altura de nuestra tradición antiimperialista tenemos que plantarnos fuerte ante Estados Unidos y dejarles bien en claro que no vamos a aceptar todas sus decisiones así como así. Tenemos cierta dignidad”.