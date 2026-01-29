La agenda de Yamandú Orsi durante su visita al gigante asiático es bastante apretada e incluye numerosas reuniones con autoridades y cámaras empresariales. De todas maneras, desde Presidencia de la República aclararon que quizás se busque “algún hueco” para que Orsi pueda asistir a un encuentro con referentes del taoísmo. “Desde la Asociación Taoísta China nos explicaron que hace un tiempo llegó a sus oídos la existencia de un pequeño país en América del Sur cuyo presidente aplicaba permanentemente los principios de la armonía y el equilibrio entre las diferentes fuerzas de la naturaleza plasmados en el concepto del yin y el yang. Les pareció muy interesante porque es muy poco común, especialmente en esta época, encontrarse con presidentes cuyas opiniones públicas se basen casi exclusivamente en que no todo es blanco o negro”.

Los taoístas chinos quieren comprobar con sus propios ojos que existe un presidente así, porque sería el primer caso en la historia de un mandatario que adhiere a los principios fundamentales de Lao-Tse. “La idea de tener un representante en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas los entusiasma muchísimo”, contaron desde la Torre Ejecutiva.