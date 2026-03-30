Yamandú Orsi se planteó el objetivo de que la Armada uruguaya tenga sus patrulleras oceánicas antes de que termine su mandato. Pero el proceso no es fácil; construir las embarcaciones desde cero es muy costoso y comprarlas usadas tiene sus riesgos. Es por esto que se están analizando algunas opciones “menos ortodoxas” para que finalmente Uruguay pueda tener sus patrulleras. “En estos momentos estamos estudiando la flotabilidad de los aviones Hércules comprados durante el gobierno anterior. Si los estudios arrojan resultados positivos vamos a empezar a hacer ensayos con los motores trabajando en el agua. Si eso también funciona, solo es cuestión de pintarlos de gris y listo, ya podríamos tener las patrulleras oceánicas ROU Hércules 1 y ROU Hércules 2 custodiando las aguas territoriales uruguayas”, explicó un jerarca del Ministerio de Defensa Nacional.

En la cartera consideran que estas aeronaves “ya demostraron que volar no es lo suyo”, por lo que darles este nuevo uso podría servir para aprovecharlas y al mismo tiempo hacerse de dos patrulleras a un costo relativamente bajo. “No todo es cuestión de dinero en esta vida. Con actitud, imaginación y creatividad se pueden obtener resultados iguales o incluso mejores”, reflexionó el jerarca.