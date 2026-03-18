¿Bitcoin? ¿Ethereum? ¿Solana? Esta es la duda que asalta a los inversores interesados en invertir en el complejo y relativamente nuevo mundo de las criptomonedas. Pero según los analistas, en esta forma de inversión el secreto no está en qué criptomoneda elegir, sino en desarrollar una buena estrategia. “La cuestión no es el qué, sino el cómo. De hecho, una de las mejores opciones para obtener buenas rentabilidades con criptomonedas no es elegir tal o cual activo, sino transformarse en presidente de Argentina. Esta estrategia permite ganar hasta cinco millones de dólares. Y lo más atractivo de todo es que la única inversión que se requiere es pagar una cuenta verificada en X”, explicó un consultor en criptomonedas de un importante banco estadounidense.

El especialista destacó además que en este tipo de operaciones se utiliza dinero en efectivo, por lo que no existe el riesgo de perderlo por las fluctuaciones del mercado. “Obviamente a este nivel no existen los casos de idiotas que admiran a una figura y simplemente por eso deciden comprar lo que esta les recomienda. Aquí estamos hablando de personas hábiles e inteligentes”.