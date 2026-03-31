Se prevé que en los próximos años el turismo espacial tenga un crecimiento explosivo y que, además de los viajes que ya se realizan, empiecen a crearse estaciones espaciales para turistas y hasta una colonia humana en la Luna. De hecho, una empresa estadounidense ya está tomando reservas para un complejo turístico que planea construir en la Luna. “Los turistas se van a olvidar de que están en la Luna. El complejo va a tener gravedad idéntica a la Tierra, oxígeno, aire acondicionado, delivery de comida y Netflix. Esto quiere decir que van a tener las mismas comodidades que en un hotel terrestre, pero luego de hacer un viaje de varios días y que costará decenas de millones de dólares. Sin dudas que va a ser una experiencia inolvidable”, aseguró un vocero de la empresa.

La frase: “Quiero ser el primer turista en pisar la Luna y también el primero en irme a un lugar más alejado aún porque la Luna se llenó de gente pobre y vulgar”. Multimillonario que quiere hacer historia.