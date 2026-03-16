En filas opositoras evalúan como “muy exitosa” la campaña con pasacalles en los que puede leerse “El gobierno te mintió”. No es raro entonces que hayan decidido lanzar una campaña similar, en este caso referida a la captura de Sebastián Marset. Según explicaron desde la oposición, “nosotros estamos siendo víctimas permanentes de relatos falsos, así que no sería raro que Marset empiece a inventar cosas sobre nuestro gobierno y sobre la entrega de su pasaporte. Tenemos que estar preparados”.

En la visión de la oposición, “hay mucha gente del Frente Amplio que va a empezar a dar manija con que Marset tenía muchos contactos dentro de nuestro gobierno, que por eso consiguió el pasaporte y que también por eso quisimos tapar todo. No podemos ser tan ingenuos como para permitir que mientan de esa manera sobre nosotros”.

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