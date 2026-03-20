Estaba cantado

Juicio por las papeleras - Abril de 2010

En su fallo del llamado “juicio de las papeleras”, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que Uruguay había incumplido sus obligaciones cuando autorizó la instalación de Botnia en Fray Bentos, aunque aclaró que no había sido omiso en el control medioambiental. Pero ¿qué habría pasado si el fallo hubiera sido en todo favorable a Uruguay? Esto fue lo que se preguntaron los editores de la diaria, y escribieron lo siguiente: “La idea de que La Haya iba a fallar en contra de Uruguay puede haberse instalado en el cerebro de los piqueteros, aunque para cualquier persona racional era evidente que un tribunal serio solo podía rechazar las ridículas pretensiones de Argentina”.

Crónica de una muerte anunciada

Eliminación contra Ghana - Julio 2010

Si el guardametas de la selección africana hubiera adivinado la intención de Sebastián Abreu, la historia hubiera sido otra. También la tapa y el editorial de la diaria hubieran sido otros. “A pesar de que el proceso del Maestro Tabárez venía haciendo agua por todos lados, buena parte de la prensa deportiva seguía sosteniendo tozudamente que la celeste estaba comenzando una recuperación que la iba a colocar nuevamente entre las grandes selecciones. Tras algunos golpes de suerte, la realidad se impuso por goleada”, se hubiera leído en la diaria en caso de una eliminación de Uruguay.

La derecha confirma su hegemonía cultural

Plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad - Octubre de 2014

Las encuestas indicaban que la propuesta impulsada por Pedro Bordaberry no iba a alcanzar el 50%, pero por escasísimo margen, así que la posibilidad de un triunfo del Sí era casi tan grande como la de una derrota. En una nota sobre el plebiscito escrita ante un eventual triunfo del Sí, podía leerse: “En una nueva muestra de que la derechización del electorado es un fenómeno irreversible, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad logró una contundente pero para nada sorpresiva victoria”.

Fin de la payasada

Elecciones en Estados Unidos - Noviembre de 2016

El triunfo de Donald Trump tomó por sorpresa a muchos y la diaria no fue la excepción, por eso preparó una edición que contemplaba una derrota de Trump. El análisis del resultado rezaba: “A pesar de los temores infundados de muchos, Trump confirmó que no es otra cosa que un simple payaso cuya aventura política pasará a la historia como una broma de mal gusto que no tuvo consecuencias políticas ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo”.

La izquierda confirma su hegemonía cultural

Segunda vuelta presidencial - Noviembre de 2019

Lacalle Pou estaba entre cinco y ocho puntos porcentuales por encima de Daniel Martínez en intención de voto, pero finalmente ganó por un margen estrechísimo. Ante una posible victoria de Martínez, los editores de la diaria escribieron: “Las encuestas, los analistas y la derecha demostraron ser incapaces de comprender lo que es a todas luces obvio: la izquierdización del electorado uruguayo es un proceso irreversible”.

La derrota del alarmismo

Crisis hídrica - Abril de 2023

Durante una de las peores sequías de la historia uruguaya, OSE tuvo que empezar a distribuir agua salada entre los hogares, algo que quizás hubiera podido evitarse con alguna lluvia de último momento. Por si eso pasaba, la diaria preparó una edición cuyo editorial comenzaba de esta forma: “Una mezcla del proverbial pesimismo uruguayo con el amarillismo de cierta prensa sembró la ridícula idea de que la situación era tan grave que poco menos íbamos a terminar tomando agua salada”.