El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán ocupa desde hace varias semanas las portadas de los grandes medios de comunicación de todo el planeta. La suba en el precio del petróleo, el posible aumento descontrolado de la violencia en Medio Oriente y la incógnita de hasta dónde están dispuestos a llegar los dos países agresores son algunos de los asuntos que tienen en vilo a buena parte de la población mundial. Pero mientras continúan los intercambios de misiles en la zona, en otras partes del globo también pasan cosas. “Según nuestros últimos reportes de inteligencia, entre el viernes de la semana pasada y el lunes, Vladimir Putin se quedó con el 95% de Ucrania. Rusia claramente se estuvo aprovechando de que su operación militar ya no recibe la atención que antes recibía”, explicó una fuente de la OTAN.

Esos mismos reportes sugieren que Rusia también anexó el 45% de Polonia y el 30% de Finlandia. Además, Putin comenzó los planes para crear “la Unión Soviética del siglo XXI”, un país en donde se mezclarían el capitalismo, el comunismo y la monarquía, y en donde él sería el zar. Un diplomático europeo consideró que “si la guerra en Irán continúa un par de meses, un día vamos a amanecer con la noticia de que Alemania está de nuevo partida en dos”.