El precio del petróleo tuvo una fuerte baja ayer tras el anuncio hecho por Donald Trump de que no atacará instalaciones energéticas de Irán durante los próximos cinco días. De todas maneras, los analistas son pesimistas con respecto a lo que pueda ocurrir luego de este plazo. Ante esta situación, el gobierno uruguayo ofreció a Estados Unidos la posibilidad de construir un túnel debajo del estrecho de Ormuz, para estar a salvo de un posible bloqueo marítimo por parte del régimen iraní. Según explicó Yamandú Orsi: “En este momento específico, Uruguay tiene una cantidad de conocimientos sobre la construcción de túneles. Además, personalmente, me he convertido en un gran fanático de este tipo de infraestructuras, ya que permiten tener una alternativa al tránsito que va por la superficie, que a veces se enlentece y otras veces, como en este caso, lisa y llanamente se puede detener”.

El mandatario se mostró confiado en que Trump acepte la propuesta uruguaya. “Él es una persona muy ejecutiva. Tiene eso que a veces nos falta a los uruguayos, que por discutir mucho y escuchar todas las opiniones nos quedamos estancados y sin la posibilidad de tomar decisiones necesarias”.