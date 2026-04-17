Aún no se sabe quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. Los candidatos Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga están virtualmente empatados y el pase al balotaje se definirá por los votos observados. Ante la tensión que generó esta situación, que incluyó acusaciones de fraude y amenazas de no aceptar los resultados, la autoridad electoral peruana decidió que los 35 candidatos que se presentaron en las elecciones ocuparán la presidencia en forma rotativa. “No tiene sentido que se arme tanto lío cuando lo que estamos decidiendo es quiénes son los ciudadanos que ocuparán la presidencia durante algún tiempo hasta que los echen. Creemos que lo mejor es sincerarnos y darles a todos la oportunidad de ocupar el sillón presidencial, de modo que todos estén conformes”, justificó un integrante del máximo tribunal electoral.

La frase: “Creo que si vuelvo a perder un balotaje me habré ganado el derecho de dar un golpe de Estado”. Keiko Fujimori, hija del mal.