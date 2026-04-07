El presidente estadounidense volvió a amenazar a Irán con enviarlo “a la Edad de Piedra” si no permite la circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz. Esta amenaza causó una gran preocupación entre los asesores de seguridad de Trump, ya que, de cumplirse, podría dejar a Irán en una situación de superioridad frente a Estados Unidos. “Recordemos que cuando se habla de ‘Edad de Piedra’ se puede estar haciendo referencia al Paleolítico, el Mesolítico o al Neolítico. Estados Unidos se está dirigiendo hacia el Paleolítico, tal como evidencian las pinturas que hace el presidente en las paredes del despacho oval, que representan, en forma muy rudimentaria, los principales hechos de la ofensiva contra Irán. Esto quiere decir que si Trump manda a Irán al Mesolítico o, peor aún, al Paleolítico, Irán terminaría siendo una civilización superior a la nuestra”, alertó un consejero de seguridad de la Casa Blanca.

En la cúpula del movimiento MAGA (siglas en inglés de Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) reconocen que hubo un “error de cálculo” a la hora de proyectar la figura de Trump. “Nuestra idea era que Estados Unidos volviera a la Edad Media, pero ya casi estamos en la Edad de Piedra y, lo que es peor, quedan tres años más de involución”.