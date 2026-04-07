En la interna frenteamplista reconocen que buena parte de la insatisfacción que sienten amplios sectores de la sociedad con la gestión del gobierno, que incluso está presente entre los votantes del Frente Amplio (FA), está justificada, ya que los cambios impulsados han sido “modestos” y, sobre todo, de poca visibilidad. Pero esta situación parece estarse revirtiendo, algo que entusiasma al oficialismo. “La gente se queja de que no hacemos cosas o de que las cosas que hacemos no se ven. Bueno, ahora, con todas estas operaciones contra Gonzalo Civila y su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social, es claro que por fin estamos haciendo cosas y, lo más importante, cosas que la gente puede ver”, señaló un integrante de la Mesa Política del FA.

“El primer año es de ajustes y el verano es bravo, pero ahora que terminó la Semana de Turismo, el pueblo uruguayo se va a enterar de lo que somos capaces de hacer los frenteamplistas”, vaticinó el dirigente.