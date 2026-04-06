Si bien Yamandú Orsi y Mario Bergara acordaron que finalmente no se va a construir el túnel en 18 de Julio, muchos en el oficialismo prevén que durante las obras de reforma del nuevo Sistema de Transporte Metropolitano se produzcan nuevos roces. De hecho, ya aparecieron algunas diferencias entre la Torre Ejecutiva y el Palacio Municipal. “Todos los estudios que hicimos indican que los renders deberían mostrar escenas matinales, porque es el momento de mayor intensidad en 18 de Julio, pero los que presentó la intendencia muestran atardeceres”, cuestionó un jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde el gobierno departamental tienen una opinión diferente. “Hacer ilustraciones digitales en donde aparecen muchas personas es mucho más caro y complicado que realizarlas con poca gente. No decimos que sea algo necesariamente malo, pero sí que demora más”, señaló un jerarca de la División de Transporte de la Intendencia de Montevideo.

Los árboles que deberían aparecer en los renders también son motivo de confrontación, ya que en la Torre Ejecutiva consideran que los plátanos “tienen mala imagen”, mientras que en la intendencia los consideran “parte del ADN montevideano”.