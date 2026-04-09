El Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Congreso de Intendentes están logrando acuerdos para que se reduzcan las multas por exceso de velocidad. A pesar de eso, hay algunas voces discordantes, como las del director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, quien criticó las rebajas. Ante los cuestionamientos, los intendentes pidieron al Ejecutivo que remueva al jerarca y ponga en su lugar al senador nacionalista Sergio Botana. “Estamos viviendo un cambio de época con respecto a la política de multas, por eso necesitamos que el director de la Unasev esté en sintonía con este cambio. Botana claramente cumple con este requisito, ya que desde siempre ha sido un gran opositor del punitivismo vial”, declaró un integrante del Congreso de Intendentes.

Otro jefe comunal consideró que la presencia del exintendente de Cerro Largo al frente del organismo encargado de promover la seguridad vial “sería un paso muy importante en el proceso de cambiar la voracidad recaudatoria estatista y orwelliana por la libertad responsable”. Además, recordó que “bajar el monto de las multas es importante, pero no nos podemos olvidar de que el verdadero problema en Uruguay es el autoritarismo semaforil, por lo que necesitamos alguien con las boleadoras bien puestas”.