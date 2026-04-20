Tanto en Washington como en Tel Aviv consideran que la tregua entre Israel y Líbano que comenzó el jueves está resultando “un éxito”, y que la solución al conflicto está cada vez más cerca. En Beirut, mientras tanto, consideran que aún es muy pronto para evaluar los efectos del cese del fuego. “En estos momentos estamos contando las víctimas de los ataques israelíes llevados a cabo desde que comenzó la tregua. La principal dificultad con la que nos enfrentamos es determinar quiénes fallecieron o resultaron heridos como resultado de los ataques llevados a cabo durante el conflicto y quiénes fueron víctimas de bombardeos que tuvieron lugar luego de que, gracias a la intervención de Donald Trump, se acordó una pausa en las hostilidades”, explicaron diplomáticos libaneses.

Un habitante del sur de Líbano cuya casa fue bombardeada estando él adentro confesó desde su cama en el hospital que a veces le cuesta comprender la geopolítica. “La vida en medio de este alto el fuego es increíblemente parecida a la que teníamos hace una semana. Pero bueno, si las personas que saben del tema dicen que esto es algo positivo, yo voy a intentar creerles”.