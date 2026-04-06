Una de las defensas más comunes del Estado judío ante quienes critican su política exterior es el supuesto desconocimiento sobre la región que tienen los responsables de estas críticas. En una entrevista con la CNN, Benjamin Netanyahu reiteró este cuestionamiento. “Muchas de las personas que acusan a Israel de cometer crímenes de guerra y genocidios son incapaces de ubicar en el mapa lo que queda de Cisjordania. Antes de cuestionarnos deberían informarse un poco sobre la situación en Medio Oriente”.

En ese punto el entrevistador le recordó que las fronteras de Cisjordania están en permanente cambio debido a las anexiones de Israel, pero el primer ministro israelí consideró que eso no es un justificativo válido. “Quien no sea capaz de tener un mapa de Palestina en el living de su casa e ir marcando cómo van moviéndose las fronteras a medida que Israel va avanzando en Cisjordania no tiene ni los conocimientos ni la autoridad moral para criticarnos”, disparó Netanyahu.