Varios dirigentes del Frente Amplio cuestionaron al líder del Nuevo Espacio por sus denuncias sobre la inacción del gobierno para atender el problema de las personas sin hogar. En respuesta, Michelini reconoció que sus dichos “pueden haber sido un poco desafortunados”, aunque se justificó con el argumento de que el tema lo toca muy de cerca. “Desde que terminó el período pasado de gobierno y perdí mi banca como senador titular estoy viviendo en la calle. Ojo, no me quejo, porque tuve una carrera política muy larga y fructífera, que me llevó a ocupar una banca de legislador durante varios períodos, además de pasar por varios partidos políticos y de haberme presentado como candidato a presidente. Pero igual, no es lindo estar así”. Michelini aclaró que cuando habla de vivir en la calle no lo hace literalmente. “Obviamente que habito y duermo en una casa muy cómoda. A lo que me refiero es a ese estado de desamparo político en el que me encuentro ahora, sin un sector político fuerte que me acoja y siendo mencionado en los medios únicamente cuando hago declaraciones contra mi propio partido”.

El futuro: “Aún no descarto la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Se están viendo cosas muy raras en la política mundial”. Rafael Michelini, aspirante a sorpresa.