Los primeros astronautas enviados a orbitar la Luna luego de medio siglo lograron batir el récord de la mayor distancia de la Tierra alcanzada por un ser humano. Además, entre la tripulación estaban la primera mujer y el primer afrodescendiente en integrar una misión a la Luna. Pero los tripulantes de la cápsula Orión podrían marcar otro hito histórico antes de su regreso: podrían ser los primeros seres humanos en presenciar la explosión de un misil nuclear desde el espacio. Un vocero de la NASA explicó que, si se produce un ataque nuclear contra Irán, seguramente el hongo nuclear se vería desde el cielo. “Obviamente, no sabemos si este tipo de ataque se va a producir. De hecho, nadie lo sabe. Ni siquiera el presidente Donald Trump. Pero si ocurre, queremos que los tripulantes estén preparados para presenciarlo, porque no es una oportunidad que aparezca todos los días”.

Fuentes de la NASA reconocieron que también existe el riesgo de que los astronautas vean cómo la vida sobre la Tierra es destruida por completo debido a un conflicto nuclear a gran escala, aunque esa información no se divulga para que los integrantes de la misión Artemisa II “no se pongan nerviosos”.