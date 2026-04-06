El Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo demoró varios meses en cumplir con un fallo judicial que lo obligaba a divulgar cientos de miles de documentos sobre el caso Epstein, sino que censuró buena parte de ellos. Pero mucha de esta información podría ver la luz finalmente gracias a una nueva estrategia comunicacional de la Casa Blanca. “Si bien es cierto que el caso Epstein le está haciendo mucho mal a Trump, la guerra de Irán se está transformando en algo mucho peor. Tenemos que hacer algo para que la gente deje de preocuparse por las noticias que salen permanentemente sobre lo mal que está saliendo la guerra y todo lo que está costando, y la única manera de hacerlo es divulgar archivos sobre el caso Epstein”, confesó un asesor de imagen de Trump.

Qué información se revelará es algo que no se ha decidido, porque este punto se irá ajustando a medida que pasen los meses. “Si la guerra dura un par de meses más, solamente vamos a liberar los documentos que hablan sobre fiestas con presencia de menores. Pero si la guerra dura más que eso, no vamos a tener más remedio que divulgar los relatos sobre el comportamiento ilegal y repugnante del presidente”.