Nacionalistas ofrecieron a Bergara aprobar créditos para plan para Ciudad Vieja si aceptaba construcción de túnel en 18 de Julio

La Junta Departamental de Montevideo habilitó al ejecutivo comunal a endeudarse para invertir en limpieza y saneamiento. Inicialmente, el intendente Mario Bergara había propuesto un plan para renovar la Ciudad Vieja, pero la propuesta no fue acompañada por los ediles del Partido Nacional. Desde la bancada nacionalista narraron que en este punto “no se llegó a un acuerdo” debido a que el jefe comunal no aceptó una propuesta consistente en aprobar el plan para Ciudad Vieja y cualquier otra cosa que se le viniera en mente si aceptaba construir un túnel en 18 de Julio. “Le planteamos que podía pedir hasta 2.000 millones de dólares para cualquier iniciativa que él considerara importante, incluyendo la creación de un segundo canal de televisión municipal. También propusimos que, si con ese monto no le alcanzaba, podía recurrir a aumentos tributarios. La única condición era que diera marcha atrás y aceptara la propuesta de Orsi de construir un túnel en 18 de Julio para el nuevo sistema de transporte metropolitano, pero no le sirvió”.

La confesión: “Ya no sabemos qué hacer para recuperar Montevideo. Lo peor es que ni siquiera existe la posibilidad de dar un golpe de Estado que sea exclusivamente departamental”. Edil opositor desanimado.