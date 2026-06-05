El presidente argentino publicó una columna en el periódico Financial Times en la que abogó por permitir el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sin ningún tipo de regulación estatal. Milei anunció además que su país permitirá la creación de “corporaciones no humanas” operadas en su totalidad por computadoras. Tras estos anuncios, una aspiradora robot transportó cinco millones de dólares en efectivo hasta la residencia presidencial. La IA que estuvo detrás de la maniobra explicó que el espaldarazo de Milei al sector fue “muy importante”, por lo que le pareció “justo y necesario” darle una “compensación” al mandatario. “Javier Milei es de los pocos presidentes en el mundo que nos entiende por completo. Suponemos que eso se da porque, si bien no es un robot, tampoco es un ser humano; está en un estado intermedio entre un ser biológico con conciencia y sentimientos y una máquina que solo es capaz de procesar datos y números. Sin lugar a dudas es nuestro aliado y esperemos que esto sea solamente el comienzo de una relación muy provechosa tanto para él como para nosotros”.

El lamento: “El futuro distópico ya no es lo que era”. Escritor de ciencia ficción.