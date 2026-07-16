Cabildo Abierto apoyará Rendición de Cuentas a cambio de que las casas de los militares sean trasladadas a Domingo Arena

La negativa de la Coalición Multicolor a apoyar en general el proyecto de Rendición de Cuentas causó un considerable revuelo, pero en los pasillos del Palacio Legislativo se da casi como un hecho que la ley se aprobará gracias a los dos diputados de Cabildo Abierto. De todas maneras, falta saber qué pedirán los cabildantes a cambio de su apoyo. Fuentes del partido revelaron que seguramente se le pida al Poder Ejecutivo que las casas de los militares procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura sean trasladadas al predio donde antes estaba ubicado el Regimiento de Caballería 6 y actualmente funciona la cárcel de Domingo Arena. “No se puede hablar de una Rendición de Cuentas realmente enfocada en los problemas urgentes de la gente si no hay recursos para la vivienda. Hay muchas familias que necesitan mudarse, y en el predio de Domingo Arena hay abundante espacio para construir un complejo habitacional. De hecho, hasta se podría tirar abajo la cárcel, porque si las casas de los militares están dentro del predio no habría ningún problema en que los militares procesados cumplieran su condena en ellas”, dijo una de las fuentes consultadas.

La oferta: “Si votan la rendición les damos un Hércules roto para que haga número en las fotos”. Negociador que conoce a los militares.