Un novio que quiere seguir viviendo solo cuestiona el proyecto para que monoambientes tengan como mínimo 35 metros

Como era previsible, el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para que la superficie mínima de los monoambientes pase de los 25 metros actuales a 35 es fuertemente cuestionado por los empresarios de la construcción. Pero la modificación generó rechazos también desde otros ámbitos. “25 metros alcanzan y sobran para una vivienda. En 35 metros ya es más complicado, porque empezás a llenar todo de muebles, electrodomésticos y personas”, expresó un joven que está de novio desde hace cinco años pero se resiste fuertemente a mudarse con su novia.
En opinión de este joven, “no tiene sentido ponerse a toquetear algo que está funcionando perfectamente”. “¿Para qué te vas a arriesgar a hacer cambios cuando no hay necesidad alguna? Capaz que al final terminás complicando algo que en este momento no tiene nada de complicado. Además, en 25 metros cuadrados podés tener algo que el mundo de hoy no te da a menudo, que es el espacio para la introspección. Sería una lástima que eso se pierda por cambiar algo en forma completamente innecesaria”.
La posible solución: “Aceptaríamos subir el mínimo de superficie a 35 metros cuadrados si nos permiten bajar la altura mínima de los techos a 1,70 metros”. Constructor de vivienditas.