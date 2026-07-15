Messi podría entrar hoy en la historia como el primer futbolista en meter tres goles con la mano en una semifinal

Se espera que los árbitros no se interpongan entre el astro argentino y la posibilidad de que la FIFA active una bomba atómica de marketing antes de la final.

Lionel Messi rompió varios récords este Mundial, entre ellos, el de mayor cantidad de goles anotados. En el partido de hoy frente a Inglaterra, que definirá el rival de España en la final del domingo, podría romper otro récord y entrar en la historia como el primer futbolista que hizo tres goles con la mano en una semifinal. Es que la semifinal de hoy es considerada por todos como un partido muy especial, que inevitablemente remite al encuentro entre ambas selecciones en México 86, cuando la albiceleste ganó 2-0 con dos goles de Maradona, uno de ellos con la mano. El técnico argentino, Lionel Scaloni, dijo que Messi “está recorriendo el camino de Maradona como estrella máxima del fútbol mundial. Lo único que le falta es hacerle un gol con la mano a los ingleses. Yo creo que lo va a lograr. De hecho, creo que perfectamente podría hacer tres”.

Si bien tocar la pelota con la mano sigue siendo ilegal para los jugadores de campo, un partido en el que Argentina le gane a Inglaterra con tres goles con la mano sería una gran promoción para la final del domingo, y se descuenta que los árbitros colocarán este hecho en la balanza. “Vamos a evaluar los pros y los contras de permitir los goles con la mano y con base en eso tomaremos una decisión”, explicó un integrante del equipo de árbitros para el partido de hoy.