China ofrece cobrar 50% menos que Trump por proteger a los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz

Junto con el anuncio de que Estados Unidos bloqueará cualquier embarcación con petróleo iraní que pretenda atravesar el estrecho de Ormuz, Donald Trump adelantó que su país pasará a ser “el guardián” de este paso marítimo y brindará seguridad a todas las embarcaciones que lo atraviesen a cambio de un 20% del valor de su carga. Ni bien se conocieron los planes de Trump, desde Beijing anunciaron un plan alternativo, que consiste en cobrar un 50% menos que Estados Unidos por brindar exactamente la misma protección a los buques que quieran entrar o salir del golfo Pérsico.

Un empresario del rubro naviero consideró que la propuesta de China es claramente mucho más atractiva, no solo porque es más económica, sino porque además tanto ese país como sus fuerzas armadas son mucho más predecibles. “La protección de Estados Unidos costaría el doble y las empresas correríamos el riesgo de que en cualquier momento Trump se enloquezca y decida que no quiere a sus militares interviniendo en conflictos lejanos. Cualquier empresario mínimamente lúcido se quedaría con China”.