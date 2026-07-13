Ultraderechistas europeos felicitan a Mariano Rajoy por haber discriminado a africanos como él

Políticos y legisladores de Francia y España criticaron duramente al expresidente español por haber afirmado en una columna de opinión que la selección gala es de altísimo nivel pero no tiene “franceses”, en referencia a todos los jugadores de origen africano que integran su plantel. Pero como era de esperarse, también hubo en toda Europa políticos que celebraron las palabras de Rajoy. Un líder de la ultraderecha danesa declaró: “Por fin alguien se atrevió a decir lo que muchos pensábamos pero preferíamos guardar por miedo a la cancelación. Y en el caso de Rajoy me parece doblemente meritorio, porque fue capaz de sacarse de encima el corsé de la corrección política a pesar de que él mismo es un africano”.

Por otra parte, una senadora ultraderechista alemana consideró que nadie puede acusar a Rajoy de racista. “Acá no hubo un europeo rubio, blanco y de ojos claros diciendo que esta selección no es de Francia. Fue un propio habitante del África sobresahariana quien lo reconoció. Si hubiera más africanos como Rajoy, dispuestos a reconocer que nadie es mejor que nadie, pero todos tenemos nuestro lugar en el mundo, seguramente nos llevaríamos mejor con ellos”.