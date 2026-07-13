Entre lágrimas, Breel Embolo le pidió perdón a todo el pueblo uruguayo

A la hora de explicar la derrota de Suiza ante Argentina 3-1 en tiempo extra, todas las miradas se centraron en Breel Embolo, el centrodelantero de la selección helvética que fue expulsado a los 72 minutos por doble amarilla tras simular una falta. En sus primeras declaraciones luego de la eliminación de Suiza, Embolo, visiblemente emocionado, aseguró sentirse “muy dolido” por su error. “Siento que le fallé a todo el pueblo uruguayo, que se había hecho muchas expectativas de que Argentina iba a ser eliminada en cuartos de final. Honestamente, no sé en qué estaba pensando en ese momento. Fue un error, de esos que se cometen mucho en un partido, pero en este caso les trajo rabia y frustración a los tres millones y medio de uruguayos. No sé si algún día voy a poder perdonarme esto ni si voy a ser capaz de mirar nuevamente a la cara a un niño uruguayo”, se lamentó el centrodelantero, entre lágrimas.

Si bien Embolo criticó la actuación del VAR en su expulsión, aclaró que eso no puede ser una excusa para justificar su actuación. “Cuando uno juega contra Argentina sabe que los árbitros van a estar a favor de ellos, pero a pesar de eso teníamos que salir a ganar sea como sea, porque había millones de uruguayos cuya única esperanza en este Mundial era que Argentina no llegara a semifinales”.