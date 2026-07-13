Marineros varados en el golfo Pérsico amenazan con hacer un paro si siguen cerrando el estrecho de Ormuz

El 17 de junio se firmó un acuerdo entre Washington y Teherán para terminar con el conflicto que se desató tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El acuerdo permitió la apertura del estrecho de Ormuz, que llevaba más de tres meses cerrado. Pero la semana pasada volvieron las hostilidades y el pasaje se cerró nuevamente, algo que causó un profundo malestar en los tripulantes de buques petroleros que están varados en el golfo Pérsico. “Estamos hartos. Un día abren el estrecho, al otro día lo cierran, al otro día lo abren, y así nos tienen desde hace meses. Si esto sigue así, vamos a hacer un paro”, alertó uno de estos marineros.

Varios analistas consideran que, de concretarse esta medida gremial, el tránsito por el estrecho se volvería “inexistente”. “Hay que tener en cuenta que el pasaje por el estrecho está doblemente detenido. En primer lugar, por Irán, y, en segundo lugar, por Estados Unidos, que también lo cerró. Si sumamos un tercer factor que atente contra el movimiento de barcos, podemos entrar en el que quizás sea el bloqueo más largo de la historia de Ormuz”.