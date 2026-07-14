Proponen nombrar a dinosaurio descubierto en Uruguay como Juliomariasaurus Sanguinetuis

La idea es homenajear al dos veces expresidente Julio María Sanguinetti por sus logros en la investigación y conservación de ideologías primitivas.

Por ahora, Mesetasaurus protector es el nombre de la nueva especie de dinosaurio cuyo descubrimiento fue anunciado hace pocos días por investigadores de la Facultad de Ciencias. El nombre hace referencia al lugar en donde se encontraron los fósiles que permitieron identificarlo: la meseta de Artigas, el sitio en Paysandú en donde hay un busto del protector de los pueblos libres. Pero ayer se supo que un grupo de investigadores quiere que esta especie reciba otro nombre: Juliomariasaurus Sanguinetuis.

Los responsables de la iniciativa explicaron en una carta que “sin desmerecer el mérito de los paleontólogos responsables de este notable descubrimiento, la persona que más estudió la conservación de los fósiles de dinosaurios fue el dos veces expresidente Julio María Sanguinetti. Y no solo estudió el tema, sino que lo tomó como ejemplo para su carrera política, especialmente en materia de ideología. Creemos que ya llegó el momento de homenajear a este estudioso y promotor de los procesos de fosilización y conservación de las ideas políticas reaccionarias”.

Los investigadores consideran inclusive que la trayectoria política e intelectual de Sanguinetti podría servir como modelo de una nueva corriente científica, la Paleoideología, que consiste en el estudio y la preservación de ideas políticas primitivas.