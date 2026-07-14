Consultado acerca de si le interesaría dirigir a la selección, Forlán respondió “sí” y se consolidó como el principal candidato

Finalmente, Marcelo Broli no aceptó la propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir a la selección uruguaya sub 20 y también a la mayor en los amistosos que juegue de aquí a marzo de 2027. El nombre que más suena ahora es el del exgoleador celeste Diego Forlán. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, contó que mantuvo una conversación “muy fructífera” con Forlán. “Hablamos durante siete segundos y en ese tiempo logró convencerme de que es la mejor opción para lidiar con la generación de jugadores que fue a este último Mundial, y ni que hablar con la generación que hoy en día tiene menos de 20 años. Lo que más me entusiasmó fue que cuando le pregunté si quería dirigir a la selección uruguaya me contestó ‘sí’ y listo. Fin de la respuesta. Es el tipo de lenguaje que necesita manejar un técnico que quiera comunicarse con Federico Valverde y Ronald Araújo”.

Pero Alonso cree que un buen manejo de la economía de palabras por parte de quien asuma la dirección técnica de la celeste no solo serviría para conectar mejor con los jugadores, sino que también permitiría ahorrar una buena cantidad de tiempo y dinero. “Estimamos que con Forlán en lugar de Marcelo Bielsa vamos a poder sacar un turno entero del personal del Complejo Celeste”.