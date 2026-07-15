El papa visitará Casavalle y el gobierno aprovechará la oportunidad para implementar un plan piloto de patrullaje con papamóviles

A medida que se acerca la llegada de León XIV a Uruguay se van divulgando detalles de su agenda. Por lo que se sabe hasta ahora, el sumo pontífice visitará dos ciudades del interior y Montevideo, en donde hará recorridos por los barrios Casavalle y Borro. Desde el gobierno adelantaron que pretenden aprovechar la visita del papa a estos barrios para implementar un plan piloto consistente en usar papamóviles para patrullar zonas rojas. “Los papamóviles son resistentes a piedras y balas y tienen la ventaja de que son más pequeños que los vehículos militares, por lo que pueden ingresar en callejones estrechos. Además, su aspecto es bastante menos atemorizador que una tanqueta, así que estaríamos evitando la estigmatización de estos barrios”.

En la Torre Ejecutiva descartaron la posibilidad de que haya sacerdotes católicos participando en los operativos policiales, incluso como conductores. “Los curas no están preparados para reprimir el crimen. Ellos solamente reprimen los placeres de la carne”, aseguraron desde el gobierno.