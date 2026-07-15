Oposición advierte que beneficiarios del Mides podrían ocultar el dinero en paraísos fiscales para no revelar su verdadero destino

La propuesta del gobierno incluida en la Rendición de Cuentas de unificar todas las transferencias a los hogares pobres con hijos generó críticas por parte de la oposición, que se opone a que no contemple la exigencia de que el dinero se use solamente para artículos de primera necesidad. De todas maneras, blancos y colorados creen que un control del Mides podría no ser suficiente. “Si los controles son débiles, abrimos la puerta a que los beneficiarios del Mides envíen el dinero que reciben a paraísos fiscales para ocultar su verdadero destino. Las transferencias son para que cubran sus necesidades básicas, no para que las inviertan en negocios opacos como la construcción de rascacielos en Punta del Este o la compra de criptomonedas”, declaró un diputado nacionalista.

En opinión del legislador, esta situación transmitiría a los beneficiarios del Mides la idea de que el dinero para inversiones semilegales “crece en los árboles”. “Debemos enseñarles que hay que trabajar duro para poder tener cuentas ocultas en paraísos fiscales”.