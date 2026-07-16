Director de La Odisea dijo estar convencido de que a Homero le hubiera encantado ver la película

Las primeras críticas de La Odisea, la epopeya dirigida por Christopher Nolan, fueron mayoritariamente positivas, pero en algunos casos se señaló cierta falta de apego al poema épico compuesto por Homero en el siglo VII a. C. En respuesta, el director explicó que quiso ser fiel al espíritu de la obra. “No me interesaba hacer una adaptación literal. Quería captar la esencia de La Odisea y creo que lo logré. De hecho, estoy seguro de que a Homero le hubiera encantado ver la película. Y no solo la película, también el tráiler, los afiches, las puertas de la sala, la salida a la calle, las veredas, los árboles, el cielo, las nubes, los pájaros y prácticamente cualquier cosa existente en el planeta Tierra”.

Nolan también dijo estar confiado en que incluso si no pudiera ver, Homero disfrutaría mucho de la banda de sonido de la película. “Homero se dedicaba a la literatura oral, por obvias razones. Además, tenía un oído extremadamente desarrollado, como cualquier ciego. Estoy seguro de que le hubieran encantado los diálogos de Matt Damon y el sonido de las batallas”.