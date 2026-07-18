El diálogo entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou

YO: ¿Quién habla?
LLP: ¿Cómo estás? Te habla Luis Lacalle Pou.
YO: ¿La pueden cortar con las cachadas? Es la quinta vez que me hacen hoy.
LLP: No, en serio. Soy Luis. Te llamo porque me pareció que a lo mejor querías hablar con un expresidente.
YO: Pah, sabés que la verdad es que me viene bien.
LLP: Genial. Como vos sabrás, durante mi mandato pasé por algunos momentos complicados. Y si algo aprendí es que en esos casos tenés que bajar la exposición pública al mínimo.
YO: Sabés que yo pensé eso mismo también, pero el Pacha me convenció de que no, que lo mejor era salir lo más posible en los medios.
LLP: Mmmh...
YO: ¿Qué pasa?
LLP: Nada, nada. Pero viste que el tema de los secretarios de Presidencia es complejo. Yo siempre pensé que un presidente tenía que poner como secretario a una figura sin carisma, que no enamore al electorado, es decir, un tipo sin ninguna posibilidad de llegar a la presidencia.
YO: Ah, lo voy a anotar eso.
LLP: Ahí va. Vos tenelo en cuenta.
YO: No, lo voy a anotar de verdad. Tengo una libretita en donde guardo las frases que me gustan.
LLP: Buenísimo. Igual, mirá que no son todas pálidas. Vos tenés a favor que, si bien tenés entradas, tenés bastante pelo y muy fuerte.
YO: Ah, sí, sí. Está peliaguda la cosa.
LLP: Ja,ja.
YO: Ja,ja.
LLP: Bueno, te dejo porque tengo que ir a dar una clase en Ceres.
YO: ¿O sea que ahora somos colegas? Qué lindo, qué lindo eso de encontrar cosas que nos unan.
LLP: Ahí va, ahí va. Muy bien, Yama. Muy bien.