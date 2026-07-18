El diálogo entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou

18 de julio de 2026 - 1 minuto de lectura

YO: ¿Quién habla?

LLP: ¿Cómo estás? Te habla Luis Lacalle Pou.

YO: ¿La pueden cortar con las cachadas? Es la quinta vez que me hacen hoy.

LLP: No, en serio. Soy Luis. Te llamo porque me pareció que a lo mejor querías hablar con un expresidente.

YO: Pah, sabés que la verdad es que me viene bien.

LLP: Genial. Como vos sabrás, durante mi mandato pasé por algunos momentos complicados. Y si algo aprendí es que en esos casos tenés que bajar la exposición pública al mínimo.

YO: Sabés que yo pensé eso mismo también, pero el Pacha me convenció de que no, que lo mejor era salir lo más posible en los medios.

LLP: Mmmh...

YO: ¿Qué pasa?

LLP: Nada, nada. Pero viste que el tema de los secretarios de Presidencia es complejo. Yo siempre pensé que un presidente tenía que poner como secretario a una figura sin carisma, que no enamore al electorado, es decir, un tipo sin ninguna posibilidad de llegar a la presidencia.

YO: Ah, lo voy a anotar eso.

LLP: Ahí va. Vos tenelo en cuenta.

YO: No, lo voy a anotar de verdad. Tengo una libretita en donde guardo las frases que me gustan.

LLP: Buenísimo. Igual, mirá que no son todas pálidas. Vos tenés a favor que, si bien tenés entradas, tenés bastante pelo y muy fuerte.

YO: Ah, sí, sí. Está peliaguda la cosa.

LLP: Ja,ja.

YO: Ja,ja.

LLP: Bueno, te dejo porque tengo que ir a dar una clase en Ceres.

YO: ¿O sea que ahora somos colegas? Qué lindo, qué lindo eso de encontrar cosas que nos unan.

LLP: Ahí va, ahí va. Muy bien, Yama. Muy bien.