Manini Ríos pedirá a Orsi más recursos para los militares, aumento en apoyos a la infancia y contraprestaciones, en ese orden

Una vez que el líder de Cabildo Abierto confirmó la disposición de su partido a votar en general la Rendición de Cuentas, comenzaron las especulaciones sobre qué pediría a cambio del apoyo. El propio Manini Ríos se encargó ayer de adelantar algunos de los reclamos que trasladará al presidente Yamandú Orsi. “El país tiene muchas necesidades y, obviamente, no es posible contemplarlas todas, pero eso no quiere decir que no puedan establecerse prioridades. Le voy a plantear al señor presidente que se asignen mejores salarios para la tropa, aumento de los montos de las asignaciones familiares y mantener las contraprestaciones exigidas para su cobro. En ese orden”.

Manini Ríos no quiso adelantar qué responderá ante una eventual contrapropuesta por parte de Orsi de atender solamente uno de los reclamos. “Prefiero esperar a ver qué dice el presidente. De todas maneras hay algo que es obvio, y es que en caso de una agresión extranjera no vamos a poder defender la patria con niños”.