Instalarán en Uruguay una planta que produce dinero a partir de agua

Una multinacional presentó al gobierno un proyecto para construir en algún punto del litoral una planta que, según los representantes de la empresa, generará un importante ingreso de divisas para el país. Se trata de un novedoso sistema que genera dinero a partir de agua. Según explicaron desde la Torre Ejecutiva, “esto es la última novedad en el desarrollo industrial. Las industrias que se instalan en países como Uruguay toman materias primas y las convierten en productos manufacturados que luego son comercializados. Lo que esta gente desarrolló es un sistema que se ahorra la parte de producción y comercialización, concentrándose en la toma de materia prima, que en este caso es el agua y en el resultado final, la generación de dinero, con lo cual la rentabilidad es mucho más alta”.

En el gobierno reconocieron que aún no saben cuánta agua usará esta planta, pero aseguraron que “al lado de cualquier otra planta que hace exactamente lo mismo pero provocando contaminación y destruyendo rutas, esto es una ganancia”.