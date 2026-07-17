Futbolista de la selección argentina les gritó el segundo gol en la cara a los hinchas argentinos por los caídos en Malvinas

La guerra de las Malvinas sobrevoló el partido entre Argentina e Inglaterra desde que se supo que ambos equipos se iban a enfrentar en semifinales, pero sobre el final del partido el tema se transformó en un asunto central. A las banderas con el texto “las Malvinas son argentinas” que mostraron algunos jugadores se sumaron varias declaraciones y hasta algunos gestos. Un jugador argentino que no quiso identificarse confesó que cuando gritó el segundo gol argentino a su hinchada lo hizo como homenaje a los caídos en la guerra por las islas librada contra Inglaterra. “En ese momento me acordé de todos los jóvenes caídos en Malvinas y por eso les grité a los responsables de esa masacre, que son las personas que apoyaron a la dictadura, que apoyaron a [Leopoldo Fortunato] Galtieri y que salieron a manifestarse a favor de la guerra”.

El futbolista no descartó la posibilidad de repetir su acción en caso de que su selección le gane a España: “Hubo personajes que invadieron las tierras de los indígenas, los sometieron, los masacraron y los expulsaron. Aun así, los argentinos los mantienen como héroes nacionales. Si metemos un gol se lo voy a gritar en la cara, porque se merecen eso y cosas mucho peores”.